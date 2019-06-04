Тим — о победе над Монфисом: я провёл лучший матч на турнире
Австриец Доминик Тим прокомментировал свою уверенную победу над Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Прошлогодний финалист победил в трёх партиях — 6:4, 6:4, 6:2.
«Это был классный матч, лучший для меня на этом турнире. Впервые за полторы недели я провёл всю игру стабильно и уверенно без взлётов и падений. Счастлив, что смог выиграть именно таким образом», — цитирует четвёртую ракетку мира официальный сайт АТР.
За выход в полуфинал грунтовых соревнований Доминик поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым. Уроженец Москвы, напомним, в четырёх партиях обыграл Хуана-Мартина дель Потро из Аргентины — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.
В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин
В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.
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