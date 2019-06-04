Монфис: я разочарован, нет никаких объяснений моей игре

Француз Гаэль Монфис прокомментировал своё поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. 32-летний уроженец Парижа уступил четвёртой ракетке мира Доминику Тиму со счётом 4:6, 4:6, 2:6.



«Я не очень хорошо начал матч. Нет никаких объяснений этому… Уже в первом гейме у меня было две двойные ошибки. В дальнейшем снова были ошибки, много ошибок.



Я хотел играть агрессивно, но, возможно, был слишком агрессивен. Я разочарован, но лишь продолжу работать далее. Я установил для себя высокие цели», — цитирует Монфиса официальный сайт АТР.



За выход в полуфинал грунтовых соревнований Тим поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым. Уроженец Москвы, напомним, в четырёх партиях обыграл Хуана-Мартина дель Потро из Аргентины — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.



Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.

Тим — о победе над Монфисом: я провёл лучший матч на турнире