Д. Макинрой: Серена — не дива, а жертва организаторов, которые облажались

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. СМИ сообщили, что бывшая первая ракетка мира, проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени.

«Этот глупый инцидент раздули сверх меры. Но это также даёт мне возможность сказать, как легко делать фейковые новости и манипулировать точкой зрения людей. Факт: Доминика Тима выгнали из комнаты для пресс-конференций в ходе его общения со СМИ, чтобы освободить место для Серены Уильямс. Факт: Тим был очень этим недоволен. Он сказал: „Что за чёрт!“

По этим двум фактам публичный суд социальных сетей быстро вынес вердикт: «Как она могла так поступить? Ей не стыдно? Кем она себя возомнила?» В данной ситуации высказались не только тролли, но и ведущие медиа. Как только что-то случается в интернете, у них сразу же появляется мнение.

Что случилось с фундаментальным правилом журналистики? Три независимых источника должны подтвердить факт, и только тогда вы можете сообщать об этом. Но проблема в том, что фактов у них не было.

Серена Уильямс попросила небольшую комнату, чтобы поскорее провести пресс-конференцию. Но организаторы настояли на том, что она должна быть в главном зале в то время, как там находился Тим. Комната поменьше действительно была доступна, потому что именно там Тим закончил общение с прессой. Когда Серена узнала, что из-за неё австрийца выгнали из комнаты, она сказала: «О, это грубо!» Это не мелкая деталь. Она меняет всю историю.

Серена — не дива, которая не может подождать две минуты. Она жертва организаторов, которые облажались. Жертвой стал и Тим.

Когда вы быстро сообщаете о чём-то, то можете показаться хорошо информированными и умными. Но можете оказаться и придурками», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

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