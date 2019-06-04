Фоньини станет первым итальянцем в топ-10 рейтинга ATP с 1979 года

Итальянец Фабио Фоньини, который в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции проиграл представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 6:7 (5:7), улучшит позиции в обновлённом рейтинге ATP.

С понедельника Фоньини будет располагаться на десятом месте. Он станет первым итальянским теннисистом в топ-10 с января 1979 года — тогда это достижение покорилось Коррадо Бараццутти.

Сегодня, 4 июня, на «Ролан Гаррос» определились два первых полуфиналиста. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль разгромил японца Кея Нисикори — 6:1, 6:1, 6:3, а швейцарец Роджер Федерер в четырёх сетах выиграл у соотечественника Стэна Вавринки — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Открытый чемпионат Франции — 2019 завершится 9 июня.