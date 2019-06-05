Квитова может пропустить Уимблдон из-за травмы

Шестая ракетка планеты Петра Квитова из Чехии рассказала о возможном пропуске Уимблдона, а также поделилась новостями о процессе восстановления после травмы руки.



«Шансы сыграть или не сыграть находятся вне моего контроля в данный момент. Я не знаю, как буду себя чувствовать, но сделаю всё возможное, чтобы выступить на Уимблдоне.



Травмирована моя сильная рука. Это неприятно. Посмотрим, что в итоге произойдёт. Бывают минуты, когда мне очень больно, и минуты, когда я совсем не чувствую дискомфорт. Но сейчас мне уже лучше, чем несколько дней назад. Теперь я могу почистить зубы», — приводит слова Квитовой Tennis World USA.



Напомним, шестая ракетка планеты снялась с Открытого чемпионата Франции перед началом турнира из-за надрыва связок левого предплечья.

Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).