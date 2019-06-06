17-летняя Анисимова – о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»: до сих пор не верится

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над действующей победительницей Открытого чемпионата Франции румынкой Симоной Халеп (3) со счётом 6:2, 6:4.



«Мне до сих пор не верится. Я так много работала, но не думала, что это воздастся таким образом. Честно говоря, вышло намного лучше, чем можно было представить.



Выходя сегодня на корт, я понимала, что каждый день играю очень хорошо. Я знала, что если хочу выиграть сегодня, то должна сделать нечто необычное, поскольку матч не обещал быть лёгким. Я очень довольна своим теннисом. Это был один из лучших матчей за всё время моих выступлений», — приводит слова Анисимовой Tennis.com.



Полуфинальный поединок Открытого чемпионата Франции между американкой Амандой Анисимовой и австралийкой Эшли Барти (8) состоится завтра, 7 июня. Начало матча – в 12:00 мск.