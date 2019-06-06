У полуфиналисток «РГ» в сумме было 3 выигранных матча на турнире до его начала

По итогам четвертьфинальных поединков на Открытом чемпионате Франции в следующий раунд соревнований прошли Эшли Барти из Австралии (8), Аманда Анисимова из США, Йоханна Конта из Великобритании и Маркета Вондроушова из Чехии. Ранее «Ролан Гаррос» складывался для них неудачно.
Перед началом турнира у теннисисток насчитывалось в сумме всего три победы в матчах основной сетки Открытого чемпионата Франции. Дважды барьер первого круга удавалось преодолеть Барти. Одну победу одержала Вондроушова. Анисимова и Конта до старта нынешнего розыгрыша не выигрывали ни одного матча.
Ещё ярче эта статистика выглядит в сравнении с полуфиналистами в мужском разряде. Серб Новак Джокович (1), испанец Рафаэль Надаль (2), швейцарец Роджер Федерер (3) и австриец Доминик Тим (4) до старта «Ролан Гаррос» — 2019 побеждали в 232 матчах Открытого чемпионата Франции.
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