Тренер Анисимовой: когда Аманда наносит удар, мяч будто взрывается

Ник Савиано, тренер 17-летней американской теннисистки Аманды Анисимовой, обыгравшей третью ракетку планеты румынку Симону Халеп в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:4, рассказал об особенностях игры своей подопечной.



«Аманда — сильная девчонка. Её рост – 180 сантиметров. Природа одарила Аманду силой. Мяч после её ударов будто взрывается. Не всегда кажется, что она так сильно вкладывается. Но затем замечаешь, что другие девушки испытывают трудности с приёмом мяча.



Удары Аманды крайне эффективны. Она очень усердно работала над этим компонентом, благодаря чему выиграет ещё много розыгрышей», — приводит слова Савиано Upi.



За выход в финал Открытого чемпионата Франции Анисимова поспорит с восьмой сеяной соревнований Эшли Барти из Австралии.



Серена благословила русскую американку. И Анисимова выбила чемпионку 17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.