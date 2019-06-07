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Тренер Анисимовой: когда Аманда наносит удар, мяч будто взрывается

Тренер Анисимовой: когда Аманда наносит удар, мяч будто взрывается
Теннис / Roland Garros 2019 0

Ник Савиано, тренер 17-летней американской теннисистки Аманды Анисимовой, обыгравшей третью ракетку планеты румынку Симону Халеп в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:4, рассказал об особенностях игры своей подопечной.

«Аманда — сильная девчонка. Её рост – 180 сантиметров. Природа одарила Аманду силой. Мяч после её ударов будто взрывается. Не всегда кажется, что она так сильно вкладывается. Но затем замечаешь, что другие девушки испытывают трудности с приёмом мяча.

Удары Аманды крайне эффективны. Она очень усердно работала над этим компонентом, благодаря чему выиграет ещё много розыгрышей», — приводит слова Савиано Upi.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Анисимова поспорит с восьмой сеяной соревнований Эшли Барти из Австралии.

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17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.
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