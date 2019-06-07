Конта — о переносе полуфинала: спросите организаторов. Моя работа — развлекать

Британка Йоханна Конта, проигравшая в полуфинале «Ролан Гаррос» чешке Маркете Вондроушовой со счётом 5:7, 6:7 (2:7), прокомментировала решение организаторов не ставить женские полуфинальные матчи на центральный корт.

«Я знаю, что вам нужны яркие заголовки и вы хотите, чтобы я сказала что-то сочное. Но, думаю, гораздо более утомительное и неприятное в этом то, что женщины, спортсменки, должны сидеть и оправдывать своё расписание, причастность к турниру, оплату труда и свои возможности. То, что на это тратится время, — это более печально, чем то, что мы сейчас делаем, обсуждая расписание.

Я не хочу рассуждать о том, куда меня поставили играть. Это не моя работа. Моя работа — выйти и развлечь людей. Чувствую, что я это сделала. Думаю, я отплатила людям, которые купили билеты, и подарила им опыт «Ролан Гаррос». Если же организаторы не считают нужным что-то отметить, то вам, журналистам, нужно пообщаться с ними, а не со мной. Я сделала свою работу, и сделала её хорошо», — цитирует Конту журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

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