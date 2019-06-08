Кузнецова в стильном наряде с глубоким декольте посетила премию «Муз-ТВ»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в "Инстаграме" поделилась фотографиями стильного наряда, в котором она посетила национальную премию в области популярной музыки «Муз-ТВ».
«Красоту навели» — написала Кузнецова.
Также 33-летняя Кузнецова опубликовала короткое видео в автомобиле, где она поёт.
Ранее стало известно, что Кузнецова в основной сетке Уимблдона заменит олимпийскую чемпионку 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде Екатерину Макарову. Соревнования пройдут с 1 по 7 июля в Лондоне (Великобритания). Действующей чемпионкой единственного турнира «Большого шлема», проходящего на траве, является немка Анжелика Кербер. В финале прошлогоднего розыгрыша она выиграла у американки Серены Уильямс – 6:3, 6:3.
Видео доступно на "Чемпионате".
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