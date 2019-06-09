Рубин: в США есть места, где не знают даже Федерера

23-летний американский теннисист Ноа Рубин высказал неожиданное мнение, комментируя итоги завершившегося «Ролан Гаррос». В квартет сильнейших мужского одиночного разряда вышли все игроки, входящие в топ-4: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Доминик Тим.
«Если вы думаете, что у тенниса сейчас проблемы, подождите, пока «Большая четвёрка» уйдёт. Тогда вы на самом деле увидите, насколько всё плохо», — написал Рубин на своей странице в «Твиттере».
«Не согласен, брат. Так много талантливых игроков на подъёме. На них интересно смотреть. Теннис в хороших руках», — парировал канадец Денис Шаповалов в комментариях.
«Поверь, ты и другие парни, которые пробились к вершине, безумно талантливы и интересны. Но вам прекрасно известно, что спорт не получает признания, которого заслуживает. Я бывал в местах, особенно в США, где не знают даже Федерера, хотя он известнее в теннисе, чем кто-либо», — пояснил свою мысль Рубин.
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