Бывшая первая ракетка мира назвал Надаля гением

Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, являющийся тренером Рафаэля Надаля, прокомментировал победу подопечного на прошедшем Открытом чемпионате Франции. В финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Это было очень тяжело. Рафе пришлось выложиться до предела на тренировках. У него просто невероятное отношение к делу в таких моментах. Именно поэтому он стал чемпионом. Я снимаю перед ним шляпу за то, что ему удалось сделать в эти полтора месяца.

Легко играть, когда всё работает как надо, но то, как Надаль справился с трудностями, показывает, какой он боец. В психологическом плане он гений", — приводит слова Мойи Tennis 365.

Надаль стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Надаль не будет участвовать в турнирах до Уимблдона

Надаль: если выиграю ещё пару ТБШ и приближусь к Федереру, это будет невероятно

Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP, Тим — 4-й, Медведев — 7-й