Бывшая первая ракетка мира назвал Надаля гением
Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, являющийся тренером Рафаэля Надаля, прокомментировал победу подопечного на прошедшем Открытом чемпионате Франции. В финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
«Это было очень тяжело. Рафе пришлось выложиться до предела на тренировках. У него просто невероятное отношение к делу в таких моментах. Именно поэтому он стал чемпионом. Я снимаю перед ним шляпу за то, что ему удалось сделать в эти полтора месяца.
Легко играть, когда всё работает как надо, но то, как Надаль справился с трудностями, показывает, какой он боец. В психологическом плане он гений", — приводит слова Мойи Tennis 365.
Надаль стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».
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