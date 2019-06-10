Надаль не будет участвовать в турнирах до Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 12-й раз ставший победителем Открытого чемпионата Франции, сообщил, что не вернётся на корт до Уимблдона.
«Я здорово сыграл на Уимлдоне в прошлом году и был близок к завоеванию ещё одного титула. Как все знают, я люблю играть на траве. Как все знают, я не могу играть много недель подряд, как 8-10 лет назад. Я не буду играть до Уимблдона.
Если честно, в предыдущих двух сезонах я вновь почувствовал, что победа на Уимблдоне близка. В прошлом году я был в одном очке от финала. Так почему мне стоит что-то менять? Если я буду здоров, это в большей степени повысит мои шансы, чем многочисленные матчи", — приводит слова Надаля Reuters.
В финале «Ролан Наррос» Рафаэль победил австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Уимблдон пройдёт 1-14 июля.
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