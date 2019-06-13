Альмагро: я не хотел обидеть Надаля

Испанец Николас Альмагро прокомментировал фразу, сказанную во время матча с соотечественником Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции 2008 года. Николас после проигранного розыгрыша обратился к своему тренеру и сказал: «Этот парень будет выигрывать „Ролан Гаррос“ и в 65 лет».



«Это была шутка. Я не хотел его обидеть. Я всегда буду говорить, что мне повезло сыграть на центральном корте с лучшим грунтовиком в истории и настоящей легендой.

Думаю, Надаль будет продолжать побеждать пока ощущает страсть к этому и избегает травм. Он будет фаворитом этих соревнований пока не закончит карьеру. Он может выступать ещё лет 5", — приводит слова Альмагро Marca.



На минувшей неделе Надаль стал 12-кратным победителем «Ролан Гаррос».

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