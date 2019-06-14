Уроженец Ямайки в эффектном полёте отыграл сетбол в матче со Зверевым
170-я ракетка мира немецкий теннисист Дастин Браун преподнёс сенсацию, обыграв во втором круге турнира в Штутгарте (Германия) соотечественника Александра Зверева со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. Зверев был посеян под первым номером.
Во второй партии 34-летнему уроженцу Ямайки удалось эффектно отыграть сетбол при счёте 5:6.
Видео доступно в «твиттере» ATP.
За выход в полуфинал Дастин поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Браун пробился в основную сетку соревнований через квалификацию. Турнир с призовым фондом € 754 540 завершится 16 июня.
Действующим чемпионом турнира в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:3).
170-я ракетка мира — о победе над А. Зверевым: на траве я опасен
- 14 июня 2019
-
10:33
-
09:33
-
09:10
- 13 июня 2019
-
23:02
-
20:23
-
19:32
-
18:41
-
18:28
-
17:36
-
17:14
-
16:01
-
15:31
-
14:29
-
13:28
-
13:02
-
12:24
-
11:33
-
10:46
-
10:08
-
09:42
-
09:07
-
02:53
-
00:44
-
00:08
- 12 июня 2019
-
22:53
-
22:07
-
21:06
-
20:00
-
18:59
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
16:39
-
14:59
-
14:41
Партнерский контент