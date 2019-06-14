Уроженец Ямайки в эффектном полёте отыграл сетбол в матче со Зверевым

170-я ракетка мира немецкий теннисист Дастин Браун преподнёс сенсацию, обыграв во втором круге турнира в Штутгарте (Германия) соотечественника Александра Зверева со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. Зверев был посеян под первым номером.

Во второй партии 34-летнему уроженцу Ямайки удалось эффектно отыграть сетбол при счёте 5:6.

Видео доступно в «твиттере» ATP.

За выход в полуфинал Дастин поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Браун пробился в основную сетку соревнований через квалификацию. Турнир с призовым фондом € 754 540 завершится 16 июня.

Действующим чемпионом турнира в Штутгарте является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у канадца Милоша Раонича — 6:4, 7:6 (7:3).