Кудерметова во время матча нецензурно выругалась в адрес своего тренера
Российская теннисистка Вероника Кудерметова во время полуфинального матча турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) с американкой Элисон Риске обвинила своего тренера Сергея Демёхина в том, что он оказывает на неё давление.
«Прошу, сиди спокойно. Не знаю, ты давишь как-то на меня. Расслабься, я хочу проиграть, пусть я ****** [профукаю]. Спокойнее. Я не могу. Я даже эти мячи тороплю почему-то. Чувствую, будто меня кто-то поддавливает», — сказала Кудерметова.
Уроженка Казани проиграла встречу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7) и не смогла выйти в финал.
34-летний Демёхин тренирует спортсменку с её 14-летия. Они являются мужем и женой.
Напомним, Кудерметова выиграла пять турниров WTA (в одиночном разряде — один).
Кудерметова уступила Риске в полуфинале турнира в Хертогенбосхе
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