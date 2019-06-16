Кудерметова во время матча нецензурно выругалась в адрес своего тренера

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во время полуфинального матча турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) с американкой Элисон Риске обвинила своего тренера Сергея Демёхина в том, что он оказывает на неё давление.

«Прошу, сиди спокойно. Не знаю, ты давишь как-то на меня. Расслабься, я хочу проиграть, пусть я ****** [профукаю]. Спокойнее. Я не могу. Я даже эти мячи тороплю почему-то. Чувствую, будто меня кто-то поддавливает», — сказала Кудерметова.

Уроженка Казани проиграла встречу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7) и не смогла выйти в финал.

34-летний Демёхин тренирует спортсменку с её 14-летия. Они являются мужем и женой.

Напомним, Кудерметова выиграла пять турниров WTA (в одиночном разряде — один).