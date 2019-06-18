Кирьос: увидев Маррея на тренировке, я не поверил своим глазам

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал возвращение в тур британца Энди Маррея, который выступит на турнире в Лондоне в парном разряде.
«Мне приятно, что он вернулся. Думаю, результаты неважны. Просто видеть его здоровым и счастливым на корте — это всё, что имеет значение. Его я вчера увидел первым на тренировке пар. Я не поверил своим глазам.
Это просто невероятно. Он боец. Я пару раз тренировался с ним в Лондоне, когда снялся с «Ролан Гаррос». Он всё ещё невероятно бьёт по мячу. Думаю, он достаточно хорош, чтобы доставить неприятности соперникам в паре, особенно на этой неделе в дуэте с Фелисьяно. Я бы заплатил, чтобы посмотреть их игру. Обыграть их будет нелегко. Маррей — легенда", — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.
Ник также оценил своё состояние на старте травяного сезона. В первом круге турнира в Лондоне он сыграет с французом Адрианом Маннарино, который на минувшей неделе завоевал титул в Хертогенбосхе.
«Моя подготовка получилась хорошей. Конечно, на минувшей неделе в Штутгарте я не провёл много матчей, но я проиграл будущему чемпиону. Зато я сыграл в паре, приехал сюда и потренировался. Ощущения отличные. Это, пожалуй, моё любимое время года. Конечно, австралийское лето тоже великолепно, но Лондон с такой погодой обойти сложно. Я просто рад ежедневной игре на траве.
Чувствую, что могу добиться немалого на этом турнире. Я одерживал отличные победы на траве. Когда я был моложе, то дошёл до четвертьфинала Уимблдона. Если звёзды сойдутся, то я могу выступить отлично. Меня ждёт игра с парнем, который в воскресенье завоевал титул. Но я хочу провести здесь хорошую неделю и набрать ритм», — сказал Кирьос.
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