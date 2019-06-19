Французы Цонга и Пэр во время матча начали играть в футбол теннисным мячом

Матч первого круга турнира в Галле (Германия) между французами Жо-Вильфридом Цонгой и Бенуа Пэром порадовал зрителей нестандартным розыгрышем.

Во втором сете Бенуа при подаче уронил ракетку, Цонга отбил удар, а соперник продолжил игру, подбросив мяч ногой. В итоге спортсмены под аплодисменты начали играть в футбол. Точку поставил Пэр, который решил пробить «ножницами», но сделал это неудачно.

Победу в матче одержал Цонга со счётом 6:4, 7:5. За выход в четвертьфинал он поборется с третьей ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером, который на старте соревнований выиграл у австралийца Джона Миллмана — 7:6 (7:1), 6:3.

В 2018 году титул в Галле завоевал хорват Борна Чорич.

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