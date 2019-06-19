Медведев ответил на критику Беккера в адрес молодых игроков

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал слова Бориса Беккера, который раскритиковал молодых теннисистов. Среди прочего экс первая ракетка мира из Германии заявил, что представителям NextGen не хватает правильного отношения к теннису.
«Может быть, он прав, может, он ошибается. Я не хочу спорить с такими утверждениями. Я просто хочу сказать, что каждое из поколений в теннисе отличается.
Нужно просто принять это. Может, он прав. Если так, то нам везёт. Я думаю, что главная причина — в прогрессе медицины и физиотерапии. Всё идёт вперёд, поэтому если раньше все завершали карьеру в 30 лет, то сейчас Федерер в 37 лет может играть пять сетов на грунте, а через день быть готовым к следующему матчу.
Тем не менее когда-то им придётся уйти, и именно тогда NextGen начнёт выигрывать эти титулы. Такова жизнь», — цитирует Медведева Tennis World USA.
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