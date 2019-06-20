Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Галле
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Галле (Германия) под третьим номером, прокомментировал победу во втором круге над хозяином кортов Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
«На траве мы оба играем агрессивно и мощно подаём. Мне было нелегко найти свой ритм на подаче соперника. Мне пришлось ждать свои шансы», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP-тура.
За выход в полуфинал соревнований Хачанов поспорит с победителем поединка Маттео Берреттини (Италия) — Андреас Сеппи (Италия).
«Это прекрасные теннисисты, которые здорово действуют на траве. Думаю, они оба являются опасными соперниками», — сказал Хачанов.
В 2018 году победу на турнире в Галле одержал хорват Борна Чорич.
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