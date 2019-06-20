Берреттини повторил своё достижение и теперь уступает лишь рекорду Федерера

Итальянец Маттео Берреттини на минувшей неделе повторил своё прошлогоднее достижение. Он завоевал титул на турнире ATP, не проиграв ни гейма на своей подаче. За последние 20 лет такое случилось лишь 21 раз. Данное достижение покорилось 13 игрокам.

Статистика по брейк-пойнтам во всех раундах турниров ATP ведётся с 1999 года, сообщает официальный сайт тура.

Берреттини в Штутгарте лишь дважды пришлось отыгрывать брейк-пойнты — в полуфинале с немцем Ян-Леннардом Штруффом. В прошлом году Маттео завоевал титул в Гштааде, также ни разу не отдав подачу.



Победители турниров, не проигравшие в ходе соревнований ни одной своей подачи: Маттео Берреттини (дважды), Новак Джокович, Александр Зверев, Джон Иснер, Ник Кирьос, Роджер Федерер (4 раза), Иво Карлович (дважды), Милош Раонич (дважды), Энди Роддик (дважды), Марк Филиппуссис, Иван Любичич (дважды), Йонас Бьоркман, Кеннет Карлсен.

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