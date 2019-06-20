Каролина Плишкова — о проигрыше сестре: я получу подарок

Третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова прокомментировала поражение в матче со своей сестрой Кристиной во втором круге турнира в Бирмингеме со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (7:9). Кристина занимает 112-ю строчку в рейтинге WTA.

«Мы обе нервничали. Я не боялась того, что проиграю или выиграю, но мы так давно не встречались на корте, что просто не представляли, как всё будет. За последние три-четыре года мы не так часто играли друг с другом и на тренировках просто разминались, а не вели счёт.

Она может попасть в любую точку квадрата, так что её подача опасна. Однако, думаю, в розыгрышах я была сильнее.

Между нами большая разница в рейтинге. Наверное, все думали, что я легко выиграю. Не думаю, что её позиция в рейтинге должна быть такой. Кристине нужно прибавлять. Но если она будет так играть, то может победить большинство соперниц.

Мы договорились: кто победит, тот покупает подарок. Так что у меня будет подарок!» — цитирует Каролину Плишкову официальный сайт тура.

Соперницей Кристины Плишковой по четвертьфинальной встрече станет соотечественница Барбора Стрыцова.