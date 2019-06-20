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Чемпионка «РГ» Барти сохранила шансы 24 июня стать первой ракеткой мира

Чемпионка «РГ» Барти сохранила шансы 24 июня стать первой ракеткой мира
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Чемпионка «Ролан Гаррос» 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Брэйди 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал вторая ракетка мира поспорит с победительницей матча Ван Цян (Китай, 6) — Винус Уильямс (США, WC).

Эшли может стать первой ракеткой мира по итогам этих соревнований.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

20 июня 2019 года, четверг. 14:30 МСК
Бирмингем. 2-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
66
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
0 : 2
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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