Чемпионка «РГ» Барти сохранила шансы 24 июня стать первой ракеткой мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Бирмингеме (Великобритания) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут.



Чемпионка «Ролан Гаррос» 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Брэйди 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал вторая ракетка мира поспорит с победительницей матча Ван Цян (Китай, 6) — Винус Уильямс (США, WC).



Эшли может стать первой ракеткой мира по итогам этих соревнований.



В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

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