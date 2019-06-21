Теннисистки засыпали предложениями Маррея, которому отказала Барти

Многие известные теннисистки отреагировали на слова британца Энди Маррея о том, что он никак не может найти партнёршу для выступления на Уимблдоне в миксте. В своей колонке на BBC бывшая первая ракетка мира, возобновивший карьеру после операции, признался, что обратился к нескольким игрокам, но получил отказ. В частности, дважды его предложение о выступлении в паре отвергла чемпионка «Ролан Гаррос» Эшли Барти.

Узнав об этом, австралийка Кейси Деллакуа написала в «твиттере»: «Ради такого я бы возобновила карьеру. Извини, Эшли Барти». Американка Коко Вандевей добавила: «Я вернусь после травмы ради такого. Извини, Эшли Барти».

Чешка Барбора Стрыцова обратилась к британцу в «инстаграме»: «Эй, Энди Маррей. До меня дошли слухи, что мои коллеги тебя отвергли уже пару раз, когда ты искал партнёршу для выступления в миксте на Уимблдоне. Я клянусь, такую ошибку, как они, я бы не допустила».

Бельгийка Кирстен Флипкенс разместила фото с Марреем, написав: «Уимблдон-2006, Уимблдон-2019?».

Даже легендарная Билли Джин Кинг согласилась помочь Энди: «Проверяю свой календарь. Я свободна, завязываю шнурки».