Дмитриева — о возможном дуэте Шараповой и Маррея: а почему бы и нет?

Советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала информацию о том, что россиянка Мария Шарапова может сыграть в миксте с британцем Энди Марреем на Уимблдоне. По её мнению, спортсмены могли бы дополнить друг друга за счёт своих сильных сторон.



«А почему бы и нет? Я прочитала об этом в социальных сетях и подумала, что это было бы интересно. По сути, Мария никогда не выступала в смешанных парах, несколько матчей не в счёт. Логику Маррея легко объяснить. Таким образом он смог бы понять свою истинную форму и попытаться вернуться в спорт. А для Шараповой это было бы отличной возможностью остаться в теннисе без серьёзных психологических травм. Правда, как Энди, с лёта она играть не умеет, не её конёк, хотя в миксте это необходимо. Зато быстро реагирует на приёме. В любом случае появление Шараповой на публике в любой форме вызывает небывалый интерес у зрителей», — цитирует Дмитриеву «RT на русском».

Шарапова намекнула на возможное выступление в дуэте с Э. Марреем на Уимблдоне