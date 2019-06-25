Кар. Плишкова: мне не понравилось играть с сестрой

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над россиянкой Маргаритой Гаспарян во втором круге турнира в Истбурне со счётом 6:3, 6:3.
«Думаю, это был мой лучший матч на траве. Конечно, мы проводим не так много игр на этом покрытии. Здорово, что я прошла дальше и получила возможность сыграть ещё раз. В Истбурне я всегда прекрасно себя чувствую и два раза играла в финале», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.
На минувшей неделе Каролина во втором круге турнира в Бирмингеме проиграла сестре Кристине со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (7:9).
«Мне не понравилось играть с сестрой. Но с другой стороны я рада, что эта игра случилась, потому что мы в любом случае ещё можем встретиться на корте, в том числе на турнире „Большого шлема“. Хорошо, что это осталось позади. Теперь мы лучше знаем, чего ожидать друг от друга.
Бывают турниры, на которых чувствуешь: это моя неделя. А затем наступают соревнования, когда вообще не уверен, что можешь кого-то обыграть. Но ты всё равно должна побеждать своих соперниц. Мне потребовалось время, чтобы добиться стабильности", — сказала Плишкова.
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