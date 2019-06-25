Флинк, Ивахненко и Самсонова успешно стартовали в квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Флинк преодолела первый раунд квалификации Уимблдона, обыграв итальянку Жасмине Паолини со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Также успешно стартовали в отборе ещё две россиянки. Валентина Ивахненко взяла верх над китаянкой Ма Шючжуе — 6:3, 6:1, а Людмила Самсонова со счётом 6:3, 2:6, 6:1 победила представительницу Китая Хань Синьюнь.
Софья Жук в первом раунде квалификации проиграла американке Варваре Лепченко — 6:7 (2:7), 6:2, 0:6. Валерия Савиных уступила Янине Викмайер из Бельгии со счётом 6:4, 1:6 4:6.
Следующей соперницей Флинк станет француженка Джессика Понше, Ивахненко встретится с Кори Гауфф из США, Самсонова сыграет с представительницей Австралии Кейлой Макфи.
В 2019 году Уимблдон будет проходить с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой турнира является немка Анжелика Кербер.
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