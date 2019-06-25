Вихлянцева победила в первом раунде квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (5) вышла во второй раунд квалификации Уимблдона, обыграв представительницу Чехии Анастасию Зарыцкую со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.
Наталья 4 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 8 из 21 брейк-пойнта. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в финал квалификации Уимблдона Вихлянцева поспорит с немкой Антонией Лоттнер.
Ранее во второй раунд отбора вышли Анна Калинская и Анна Блинкова. В квалификации также сыграют россиянки Софья Жук, Варвара Флинк, Людмила Самсонова, Валентина Ивахненко и Валерия Савиных.
Действующей чемпионкой Уимблдона является немка Анжелика Кербер.
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