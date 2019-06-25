Вихлянцева победила в первом раунде квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (5) вышла во второй раунд квалификации Уимблдона, обыграв представительницу Чехии Анастасию Зарыцкую со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Наталья 4 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 8 из 21 брейк-пойнта. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в финал квалификации Уимблдона Вихлянцева поспорит с немкой Антонией Лоттнер.

Ранее во второй раунд отбора вышли Анна Калинская и Анна Блинкова. В квалификации также сыграют россиянки Софья Жук, Варвара Флинк, Людмила Самсонова, Валентина Ивахненко и Валерия Савиных.

Действующей чемпионкой Уимблдона является немка Анжелика Кербер.

Блинкова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона