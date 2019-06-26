Джон Макинрой — о шансах Серены установить рекорд: двери закрываются

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой оценил шансы Серены Уильямс побить рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе Серены 23 трофея, у Корт — 24.

«Серене будет 38, и у неё есть ребёнок. Возникает вопрос, как справится её организм? Чем старше она становится, тем больше давления ощущает, потому что двери закрываются. Ты не знаешь, как долго ещё будешь выступать, поэтому чувствуешь — надо это сделать сейчас.

Я не знаю, о чём она думает. Но она точно не думает так: «Я буду играть больше, чем год или два», — приводит слова Макинроя Tennis 365.



На Уимблдоне-2019, который стартует 1 июля, Серена Уильямс будет посеяна под 11-м номером.

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