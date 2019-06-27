Фабио Фоньини и экс первая ракетка мира Флавия Пеннетта ждут второго ребёнка

В семье итальянских теннисистов Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты ожидается пополнение. Об этом сообщает Ubitenis.



В мае 2017 года у пары родился первый сын Федерико. Появление на свет второго ребёнка ожидается в декабре нынешнего года или в январе следующего. 32-летний Фоньини, проводящий лучший сезон в карьере, после победы на турнире серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако) в апреле заявлял, что его следующая цель – завести второго ребёнка. В настоящее время итальянец занимает 10-ю позицию в рейтинге ATP.



Флавия Пеннетта является экс первой ракеткой планеты в парном разряде. В соревнованиях одиночниц она добиралась до шестой строчки мирового рейтинга. В 2011 году она стала победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, а спустя четыре года выиграла US Open в личных соревнованиях.

Гремучая смесь. Длинный язык, несносный характер и большое сердце Фабио Фоньини Находясь под условной дисквалификацией и проиграв целую серию матчей, 32-летний итальянец добился главного успеха в карьере.