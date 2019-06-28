Монфис травмировался на тренировке и рискует пропустить Уимблдон
Французский теннисист Гаэль Монфис может отказаться от выступления на Уимблдоне из-за травмы, сообщает L'Equipe. 15-я ракетка мира травмировал ногу на тренировке в четверг. Сообщается, что француз не мог даже самостоятельно передвигаться.
Пятничная тренировка Гаэля была отменена. Окончательное решение Монфис примет в субботу, на которую запланирована его совместная практика с Роберто Баустистой-Агутом.
Напомним, сегодня, 28 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона. Первым соперником Монфиса должен стать соотечественник Уго Умбер. Со всеми результатами жеребьёвки можно ознакомиться на «Чемпионате».
Лучшем результатом 32-летнего Монфиса на травяном мэйджоре является выход в четвёртый раунд в прошлогоднем розыгрыше соревнований.
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