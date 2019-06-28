Хачанов уступил Шварцману на выставочном турнире, Димитров обыграл Краиновича

В Бакингемшире (Англия) проходит выставочный турнир Boodles Challenge. Сегодня, 28 июня, в рамках этих соревнований россиянин Карен Хачанов уступил представителю Аргентины Диего Шварцману со счётом 6:7 (5:7), 6:3, [4:10]. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.



В другом матче Boodles Challenge болгарин Григор Димитров в двух партиях обыграл серба Филипа Краиновича — 6:3, 7:6 (7:2).



Параллельно с Boodles Challenge в Великобритании проходит ещё один выставочный турнир. В Хёргингеме испанец Рафаэль Надаль сегодня проиграл свой второй матч подряд на травяном покрытии. Его обидчиком стал француз Люка Пуи.

Ранее стали известны результаты жеребьёвки основной сетки Уимблдона, который будет проходить в период с 1 по 14 июля.

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