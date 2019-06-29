Глушаков назвал любимого российского теннисиста

Новичок грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков заявил, что считает соотечественника — Марата Сафина — легендой мирового тенниса.
«Отлично сказано: «Пока орлята только учатся летать, орлы парят над кортом». Сафин — для меня самая большая легенда тенниса. Всегда им восхищался больше, чем любым другим теннисистом», — написал Глушаков в «Инстаграме».
Сафин — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель. Победитель Открытого чемпионата США — 2000 и Australian Open 2005 года, двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России. Победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде). Член Международного зала теннисной славы с 2016 года.
Запись доступна на странице Глушакова в "Инстаграме".
- 29 июня 2019
-
11:10
-
10:35
-
09:32
-
00:54
-
00:40
-
00:27
- 28 июня 2019
-
23:52
-
23:24
-
22:16
-
21:38
-
21:21
-
20:39
-
20:30
-
20:08
-
19:22
-
18:53
-
17:48
-
17:28
-
16:01
-
15:18
-
14:57
-
14:34
-
13:16
-
13:05
-
12:57
-
12:27
-
11:31
-
10:38
-
10:21
-
09:27
-
09:20
-
00:16
- 27 июня 2019
-
23:51
-
22:07
-
21:45