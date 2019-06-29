Глушаков назвал любимого российского теннисиста

Новичок грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков заявил, что считает соотечественника — Марата Сафина — легендой мирового тенниса.

«Отлично сказано: «Пока орлята только учатся летать, орлы парят над кортом». Сафин — для меня самая большая легенда тенниса. Всегда им восхищался больше, чем любым другим теннисистом», — написал Глушаков в «Инстаграме».

Сафин — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель. Победитель Открытого чемпионата США — 2000 и Australian Open 2005 года, двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006) в составе сборной России. Победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде). Член Международного зала теннисной славы с 2016 года.

Запись доступна на странице Глушакова в "Инстаграме".