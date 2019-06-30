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Кар. Плишкова рассказала, что помогло ей выиграть у Кербер в Истбурне

Кар. Плишкова рассказала, что помогло ей выиграть у Кербер в Истбурне
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу на турнире в Истбурне (Великобритания), где в финале она в двух сетах обыграла немку Анжелику Кербер со счётом 6:1, 6:4.

«Была ли когда-то более „идеальная“ неделя? Нет, поскольку на каждом турнире, где я выигрывала титулы, у меня возникали трудности. Но на этой неделе ничего такого не произошло. Может, самым сложным оказался сегодняшний финал, но всё равно проблем почти не было. Я не играла три сета, хотя так выходит постоянно. Думаю, у меня никогда не было подобного турнира. В преддверии „Уимблдона“ это очень хорошо. Конечно, я очень довольна.

Наверное, ключом к победе стала моя подача. Я хорошо играла на приёме, а затем довольно легко удерживала свою подачу. Возможно, после этого Кербер ощущала большее давление. Тактически я сыграла идеально. Мы неоднократно встречались в финалах, поэтому хорошо знаем друг друга", — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

Кар. Плишкова разгромила Кербер и завоевала титул в Истбурне
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