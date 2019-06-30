Квитова — о травме руки: было больно. Радовалась, когда удавалось поднять чашку

Шестая ракетка мира чешка Петра Квитова в преддверии Уимблдона рассказала о процессе восстановления после травмы левой руки, из-за чего ей пришлось сняться с турнира в Бирмингеме (Великобритания).



«Прошла несколько обследований. Ситуация улучшилась, но не так сильно, как мне хотелось. Так что нужно быть очень осторожной. Пару недель из-за боли я вообще ничего не могла делать и потом радовалась, когда левой рукой удавалось сделать что-то очень простое, например поднять чашку. Если станет больно, сразу же остановлюсь. Но пока всё хорошо.



Возможно, это даже хорошо. Сегодня потренировалась чуть больше обычного, и всё было в порядке. Но, конечно, особых ожиданий у меня нет. Может быть, это поможет чувствовать себя на корте спокойнее», — приводит слова Квитовой официальный сайт Уимблдона.