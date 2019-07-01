Чесноков: Кузнецовой будет психологически непросто вновь начать восхождение

Победитель двух турниров серии «Мастерс» российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой на Уимблдоне.
«Трудно спрогнозировать выступления Марии и Светланы. Сейчас непонятно, в какой Шарапова форме. В первом круге ей досталась вполне проходимая француженка Полин Пармантье. Я надеюсь, Мария в этом матче реализует свой потенциал, а дальше разгонится и покажет себя.
Что касается Кузнецовой, то после всех неудач ей будет непросто. Та же бельгийка Элисон Ван Эйтванк, с которой Светлане играть в первом круге, идёт на 57-м месте, выше нашей теннисистки. И россиянке будет психологически непросто вновь начать восхождение», — приводят слова Чеснокова «Известия».
Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля.
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