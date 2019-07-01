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Россиянка Гаспарян сыграет с украинкой Свитолиной во втором круге Уимблдона

Россиянка Гаспарян сыграет с украинкой Свитолиной во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, обыграв немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.

Маргарита 6 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Гаспарян поспорит с украинкой Элиной Свитолиной (8), которая победила австралийку Дарью Гаврилову — 7:5, 6:0.

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Софья Кенин (США, 27) — Астра Шарма (Австралия) — 6:4, 6:2.
Мэдисон Кис (США, 17) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:3, 6:2.
Мари Бузкова (Чехия, LL) — Мона Бартель (Германия) — 6:3, 6:3.
Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 6:3.

01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Маргарита Гаспарян
62
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
2 : 0
Анна-Лена Фридзам
286
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
Дарья Гаврилова
74
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 2 3
           
7 6  
5 0  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Астра Шарма
93
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэдисон Кис
16
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 0
Луксика Кумкхум
107
Таиланд
Луксика Кумкхум
Л. Кумкхум
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мари Бузкова
115
Чехия
Мари Бузкова
М. Бузкова
2 : 0
Мона Бартель
96
Германия
Мона Бартель
М. Бартель
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
Камила Джорджи
42
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
10 причин следить за Уимблдоном
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