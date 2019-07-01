Россиянка Гаспарян сыграет с украинкой Свитолиной во втором круге Уимблдона
Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, обыграв немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.
Маргарита 6 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в третий круг Гаспарян поспорит с украинкой Элиной Свитолиной (8), которая победила австралийку Дарью Гаврилову — 7:5, 6:0.
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Софья Кенин (США, 27) — Астра Шарма (Австралия) — 6:4, 6:2.
Мэдисон Кис (США, 17) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:3, 6:2.
Мари Бузкова (Чехия, LL) — Мона Бартель (Германия) — 6:3, 6:3.
Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 6:3.
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
62
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
2 : 0
286
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
74
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|0
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
28
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
93
Астра Шарма
А. Шарма
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
16
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 0
107
Луксика Кумкхум
Л. Кумкхум
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
115
Мари Бузкова
М. Бузкова
2 : 0
96
Мона Бартель
М. Бартель
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
01 июля 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
35
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
42
Камила Джорджи
К. Джорджи
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
10 причин следить за Уимблдоном
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