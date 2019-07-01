Россиянка Гаспарян сыграет с украинкой Свитолиной во втором круге Уимблдона

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, обыграв немку Анну-Лену Фридзам со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут.

Маргарита 6 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Гаспарян поспорит с украинкой Элиной Свитолиной (8), которая победила австралийку Дарью Гаврилову — 7:5, 6:0.

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Софья Кенин (США, 27) — Астра Шарма (Австралия) — 6:4, 6:2.

Мэдисон Кис (США, 17) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:3, 6:2.

Мари Бузкова (Чехия, LL) — Мона Бартель (Германия) — 6:3, 6:3.

Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 6:3.