15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона

На старте Уимблдона 15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, нанесла поражение 39-летней соотечественнице Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
313-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. В активе В. Уильямс 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.
Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Напомним, В. Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.
Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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