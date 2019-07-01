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15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона

15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

На старте Уимблдона 15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, нанесла поражение 39-летней соотечественнице Винус Уильямс — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

313-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. В активе В. Уильямс 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Напомним, В. Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

01 июля 2019 года, понедельник. 20:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
44
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
0 : 2
Кори Гауфф
313
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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