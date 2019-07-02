Свитолина прокомментировала восстановление совместного аккаунта с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала восстановление общей страницы в «Инстаграме» с французом Гаэлем Монфисом. Они встречаются с начала 2019 года. В начале июня их совместный аккаунт был удалён, а в конце месяца восстановлен.

«Это здорово. Мы получили так много сообщений по поводу восстановления аккаунта. У нас были взлёты и падения, но в итоге мы рады, что наш общий аккаунт вернулся. Это хорошо», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В первом круге Уимблдона Свитолина обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 7:5, 6:0. Следующей соперницей украинки будет россиянка Маргарита Гаспарян.



Монфис снялся в ходе матче с соотечественником Уго Умбером при счёте 7:6 (8:6), 6:3, 4:6, 5:7, 0:3.