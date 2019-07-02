Кербер начала защиту титула на Уимблдоне с победы над Марией
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Уимблдоне под пятым номером, вышла во второй круг, обыграв соотечественницу Татьяну Марию со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема» ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Татьяны ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в третий круг Кербер поспорит с американкой Лорен Дэвис (LL), которая победила украинку Катерину Козлову со счётом 6:3, 6:2.
В прошлогоднем финале Анжелика обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3. В 2016 году Кербер также выиграла Australian Open и US Open.
02 июля 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
65
Татьяна Мария
Т. Мария
0 : 2
5
Анжелика Кербер
А. Кербер
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Шарапова начинает поход за титулом на любимой траве Уимблдона
Главный матч 2 июля на Уимблдоне – это игра Марии Шараповой. Также во стартует и Серена Уильямс. А что ещё можно посмотреть во второй день?
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