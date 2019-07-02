Дьяченко не вышла во второй круг Уимблдона, проиграв Младенович
Россиянка Виталия Дьяченко на старте Уимблдона в двух сетах уступила представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.
28-летняя уроженка Сочи выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 5 подач навылет, 11 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в третий круг Младенович поспорит либо с Онс Жабер из Туниса, либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под шестым номером.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон завершится 14 июля.
02 июля 2019 года, вторник. 15:15 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
83
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
1 : 2
48
Кристина Младенович
К. Младенович
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|5
|7 7
|2
|
|7
|6 4
|6
Уимблдон. Шарапова против Серены. Кто победит раньше. LIVE!
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