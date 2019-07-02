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Дьяченко не вышла во второй круг Уимблдона, проиграв Младенович

Дьяченко не вышла во второй круг Уимблдона, проиграв Младенович
Теннис / Уимблдон 2019 0

Россиянка Виталия Дьяченко на старте Уимблдона в двух сетах уступила представительнице Франции Кристине Младенович со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.

28-летняя уроженка Сочи выполнила 1 эйс, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 5 подач навылет, 11 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий круг Младенович поспорит либо с Онс Жабер из Туниса, либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под шестым номером.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон завершится 14 июля.

02 июля 2019 года, вторник. 15:15 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виталия Дьяченко
83
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
1 : 2
Кристина Младенович
48
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
5 7 7 2
7 6 4 6
           
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