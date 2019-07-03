Третья ракетка мира Кар. Плишкова обыграла олимпийскую чемпионку на Уимблдоне
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под третьим номером, в матче второго круга обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Бывшая первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету олимпийской чемпионки 2016 года 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвёртый круг Уимблдона Плишкова поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, получившей 28-й номер посева.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
03 июля 2019 года, среда. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
52
Моника Пуиг
М. Пуиг
0 : 2
3
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить
Главный матч 3 июля – встреча Кудерметовой и Возняцки, которые играли на «Ролан Гаррос». А что ещё можно посмотреть в третий день Уимблдона?
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