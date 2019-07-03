Третья ракетка мира Кар. Плишкова обыграла олимпийскую чемпионку на Уимблдоне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под третьим номером, в матче второго круга обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 59 минут.



Бывшая первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету олимпийской чемпионки 2016 года 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в четвёртый круг Уимблдона Плишкова поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, получившей 28-й номер посева.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.