Хачанов: раньше Медведев хотел меня обогнать в рейтинге

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об ответственности выступлений в ранге первой ракетки России и дружбе с Даниилом Медведевым.

«Раньше Даня говорил, что он хотел меня обогнать в рейтинге. Мы с ним друзья за пределами корта. Но я буду рад, если он будет хорошо играть, набирать. Мы поддерживаем друг друга. Что касается ответственности, то она всегда есть. Не только перед страной и болельщиками, но и перед самим собой. Есть ожидания. Если ты первая ракетка, то все ждут, что ты будешь выигрывать каждый матч. Не всегда получается. Я выкладываюсь в каждом матче, на каждой тренировке. Те, кто поддерживает меня, понимают это и одобряют. Любители покритиковать всегда найдутся. Нельзя найти только тех, кто будет тебя восхвалять. К этому надо привыкать. Если ты лидер, тебя будут ещё больше критиковать. Надо брать что-то от этого и двигаться к своей цели.

Какой результат на Уимблдоне буду считать для себя хорошим? Шаг за шагом. Во Франции мне удалось сыграть в 1/4 финале «Большого шлема». После этого ты от себя ожидаешь, что можешь выйти и в финал и выиграть, когда остаётся восемь человек. Надо понимать, что ты сделал хорошо, быть довольным результатом и игрой. Но при этом ставить цели и двигаться. Всегда есть что выигрывать. Всегда найдутся люди, кто впереди тебя и кто хочет тебя догнать», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой.

В настоящее время Хачанов и Медведев вышли в третий круг Уимблдона-2019. Лучшим достижением Хачанова на травяном турнире «Большого шлема» является выход в 1/8 финала в 2018 году.

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, несмотря на 18 эйсов Лопеса