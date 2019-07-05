Джокович стал объектом нападок в Сербии за работу с хорватом Иванишевичем

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал объектом критики на родине после того, как решил включить в свою команду хорвата Горана Иванишевича, сообщает Ubitennis. В частности, бывший баскетболист Дарко Миличич, выступавший в НБА, назвал решение Новака ударом для болельщиков.

«Каждый раз, когда Новак проявляет любовь к Хорватии, ему нужно думать о сербских болельщиках, которые столкнулись с потерей близких во время войны», — сказал Миличич.



На государственных телеканалах сотрудничество Джоковича с Иванишевичем называют «скандальным».



Ранее Новак уже получал немалую порцию критику в Сербии, когда сказал, что будет поддерживать сборную Хорватии на чемпионате мира по футболу после вылета сербов.

Президент Сербии Александр Вукич так прокомментировал решение первой ракетки мира: «Для нашей страны хорошо, что у Джоковича сложились отличные отношения с Иванишевичем. Прежние конфликты можно отложить в сторону».

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