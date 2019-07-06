Текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Уимблдона С. Уильямс — Гёргес

Сегодня, 6 июля, пройдёт матч третьего круга Уимблдона, в котором сыграют американка Серена Уильямс и представительница Германии Юлия Гёргес. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.

В личных встречах 37-летняя спортсменка ведёт — 4-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Гёргес на Уимблдоне.

Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал Уимблдона поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, посеянной под 30-м номером, либо с американкой Лорен Дэвис (LL).

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она нанесла поражение С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.