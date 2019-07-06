Финалистка Уимблдона — 2018 Серена Уильямс вышла в четвёртый круг турнира
Американская теннисистка Серена Уильямс в матче третьего раунда Уимблдона в двух сетах обыграла представительницу Германии Юлию Гёргес со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.
В личных встречах 37-летняя спортсменка уверенно ведёт — 5-0.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Гёргес на Уимблдоне.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Серена Уильямс поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая взяла верх над американкой Лорен Дэвис.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она нанесла поражение С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
06 июля 2019 года, суббота. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
10
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
17
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
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