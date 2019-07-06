Финалистка Уимблдона — 2018 Серена Уильямс вышла в четвёртый круг турнира

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче третьего раунда Уимблдона в двух сетах обыграла представительницу Германии Юлию Гёргес со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут.

В личных встречах 37-летняя спортсменка уверенно ведёт — 5-0.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Гёргес на Уимблдоне.



За выход в четвертьфинал Уимблдона Серена Уильямс поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая взяла верх над американкой Лорен Дэвис.



Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она нанесла поражение С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.