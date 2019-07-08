Серена Уильямс отдала всего 4 гейма Суарес-Наварро в 1/8 финала Уимблдона
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро (30) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.
Серена дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал Уильямс поспорит с соотечественницей Элисон Риске.
Уимблдон. Женщины. Четвёртый круг
Барбора Стрыцова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия, 21) — 4:6, 7:5, 6:2.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену со счётом 6:3, 6:3.
08 июля 2019 года, понедельник. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч окончен
10
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
31
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
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|2
08 июля 2019 года, понедельник. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч окончен
54
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
2 : 1
21
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
|1
|2
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