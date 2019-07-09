Разгромные победы Джоковича, Надаля и Федерера — в обзоре 4-го круга Уимблдона

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвёртом круге Уимблдона разгромил представителя Франции Уго Умбера со счётом 6:3, 6:2, 6:3. За выход в полуфинал уроженец Белграда поборется с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Португалии Жоау Соузу — 6:2, 6:2, 6:2. Его следующим соперником станет американец Сэм Куэрри.

В четвёртом круге швейцарец Роджер Федерер не испытал трудностей в матче с итальянцем Маттео Берреттини, выиграв в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Далее Федерер сразится с Кеем Нисикори из Японии.

Действующим чемпионом Уимблдона является Джокович. Травяной турнир «Большого шлема» завершится 14 июля.

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