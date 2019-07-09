С. Уильямс: по ходу турнира выживают сильнейшие

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал Уимблдона. В 1/8 финала она победила представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:2, 6:2.
«Сейчас я уверена, что могу двигаться и не должна как можно скорее пробивать навылет из-за того, что мне больно. Я наконец могу играть в свой теннис, выполнять удары и ни о чём другом не переживать. Здорово, когда твой разум чист и ты просто играешь.
Я чувствую, что прибавляю с каждым днём. Но всё равно каждая игра получается невероятно сложной. В этом матче мне пришлось выиграть много очков. Это не рядовой матч, закончившийся 6:2, 6:2. Было не так много геймов со счётом 40:0. Соперницы также прибавляют. По ходу турнира выживают сильнейшие", — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В четвертьфинале Серена сыграет с соотечественницей Элисон Риске.
«Она прекрасный человек, настоящий боец. Она играет здорово, особенно на траве. Элисон здорово атакует. Она не позволяют ничему себя ограничивать. Играть с ней в паре весело. Мы здорово проводили время на корте. Она была так же серьёзно настроена, как и я. Мы старались выигрывать матчи. Это были отличный опыт. Она прекрасная девушка», — сказала Уильямс.
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