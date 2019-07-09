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Надаль: у «Большой тройки» нет никакого посыла

Надаль: у «Большой тройки» нет никакого посыла
Теннис / Уимблдон 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос журналиста о том, какой посыл несёт «Большая тройка», выигрывая все главные трофеи. В эту группу помимо Надаля входят швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

«Если честно, я не думаю, что мы несём какой-то посыл. Мы стараемся как можно лучше заниматься своими карьерами. Каждый думает по-своему, вот и всё.

Что касается меня лично, то я не думаю о посыле для кого-либо или для следующего поколения. Я знаю, что они и так хороши. Знаю, что наступит день, когда они нас обойдут, потому что будут играть лучше нас, а мы будем уходить, потому что уже не дети. Конечно, наши достижения за последние 15 лет особенные. Думаю, это сложно повторить. Так много титулов разделили три игрока. Но иногда такое случается», — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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